الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه نجم منتخب النشامى ، أدهم القرشي، رسالة كشف خلالها عن الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل سمو ولي العهد الأمير الحسين والامير علي وأسرة كرة القدم الأردنية، عقب الإصابة التي ألمت به في نهائي كأس العرب.

لاعب النشامى أدهم القرشي يشكر ولي العهد

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، نشر القرشي تدوينة ، جاء فيها: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسيدي ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولسيدي سمو الأمير علي بن الحسين، وإلى الاتحاد الأردني لكرة القدم وإلى أسرة منتخب النشامى، على اهتمامهم الشخصي، بعد تعرضي للإصابة أثناء بطولة كأس العرب".