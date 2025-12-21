ليفركوزن يعمق جراح لايبزيغ

ليفركوزن يعمق جراح لايبزيغعمق فريق باير ليفركوزن جراح مضيفه لايبزيغ وهزمه في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ليفركوزن مارتن تيريه، وباتريك تشيك، ومونتريال كولبريث في الدقائق 40 و44 و90+4 تواليا، بعدما تقدم كزافيير شلاجر بالهدف الوحيد للايبزيغ في الدقيقة 35.

وتعد هذه الهزيمة الثانية تواليا للايبزيغ، والرابعة له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة، ويفقد مركز الوصافة متراجعا إلى المركز الرابع بفارق الأهداف، خلف باير ليفركوزن الذي تقدم إلى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري.

وفي مباريات أخرى، تغلب فرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 4-3، وفاز يونيون برلين على كولن 1-0، فيما تعادل هامبورغ مع آينتراخت فرانكفورت 1-1، وأوغسبورغ مع فيردر بريمن، وشتوتغارت مع هوفنهايم دون أهداف.