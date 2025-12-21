أرسنال يحافظ على قمة البريميرليغ

أرسنال يحافظ على قمة البريميرليغحافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل حلول فترة الأعياد، بانتصاره على مضيفه إيفرتون 1-0 ضمن المرحلة السابعة عشرة من "البريميرليغ"، مبتعدا بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي الذي اعتلى القمة لساعات بعد تخطيه ضيفه وست هام 3-0.

سجل فيكتور جيوكيريس هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ليقود فريقه أرسنال إلى استعادة صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وكان المهاجم النروجي إرلينغ هالاند قد قاد سيتي إلى اعتلاء الصدارة موقتا للمرة الأولى منذ نهاية المرحلة الأولى في منتصف أغسطس الماضي، بتسجيله ثنائية في الفوز على الضيف وست هام 3-0.

ورفع السيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بينما ظل وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

كما شهدت الجولة أيضا، فوز ليفربول على توتنهام 2-1، وليدز يونايتد على كريستال بالاس 4-1، وبرنتفورد على وولفرهامبتون 2-صفر، فيما تعادل نيوكاسل مع تشلسي بهدفين لمثلهما، وبرايتون مع سندرلاند من دون أهداف، وبورنموث مع بيرنلي بهدف لمثله.