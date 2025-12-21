ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة
واصل فريق ريال مدريد مطاردته للصدارة، بفوزه على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين ريال مدريد بهذا الفوز لنجميه الإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي كيليان مبابي بتسجيلهما هدفي اللقاء في الدقيقتين 38 و86 من ركلة جزاء تواليا.
وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 42 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يلتقي فياريال يوم الأحد في مباراة منتظرة.
في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع.
وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز أوساسونا على ألافيس بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما تعادل ريال أوفييدو مع سيلتا فيغو من دون أهداف، وليفانتي مع ريال سوسييداد بهدف لمثله.
