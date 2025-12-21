برشلونة يُنهي العام على القمّة

برشلونة يُنهي العام على القمّةأعاد حامل اللقب والمتصدر برشلونة الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى أربع نقاط، بتخطيه مضيفه فياريال المنقوص عدديا 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تابع أتلتيكو مدريد سلسلة نتائجه الإيجابية بالفوز على جيرونا 3-0 وإنهاء العام في المركز الثالث.

سجّل البرازيلي رافينيا (12 من ركلة جزاء) ولامين جمال (63) هدفي برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، محققا انتصاره الثامن تواليا في الدوري، في حين تجمّد رصيد فياريال الذي تكبّد هزيمته الأولى على أرضه في "لا ليغا" هذا الموسم، عند 35 نقطة وتنازل عن المركز الثالث لأتلتيكو بفارق نقطتين.

من ناحيته، أنهى أتلتيكو مدريد عام 2025 بفوز رابع تواليا بمختلف المسابقات، بعد تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة.

وصعد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المركز الثالث بـ37 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه ريال مدريد الثاني، وتسع عن برشلونة المتصدر.

ولم ينتظر القائد كوكي سوى 13 دقيقة لافتتاح التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف البديل الإنكليزي كونور غالاغر الذي دخل بدلا من الأرجنتيني نيكولاس غونساليس بسبب الإصابة، هدفا ثانيا من على خط المنطقة (38).

وأنهى البديل الفرنسي أنطوان غريزمان الأمور بهدف ثالث من تسديدة قريبة بعد تمريرة من الإيطالي جياكومو راسبادوري (90+2).

وهذا الفوز الرابع تواليا لفريق العاصمة أمام جيرونا، منذ خسارته الوحيدة في سجل مواجهاتهما في يناير 2024.