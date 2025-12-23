نابولي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
تُوِّج فريق نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه 2 - صفر على بولونيا في المباراة النهائية، يوم الإثنين.
أحرز البرازيلي ديفيد نيريس هدفي نابولي في الدقيقتين 39 و57.
ونجح الفريق البارتينوبي في تحقيق لقب السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما توج به في عامي 1990 و2014، ليفض الشراكة مع روما الذي حقق اللقب مرتين.
أما بولونيا فشل في تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه ليلحق بفرق تورينو وفيتشنزا وأتالانتا التي خسرت كأس السوبر في أول ظهور بالمباراة النهائية.
