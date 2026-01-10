الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عدة تعليمات وتحذيرات مهمة للاعبي الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب كوت ديفوار، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب. تأتي هذه التعليمات في إطار استعداد “الفراعنة” لخوض مباراة مصيرية يسعى خلالها المنتخب المصري لمواصلة مشواره في البطولة والتأهل إلى نصف النهائي.

حسام حسن يحذر لاعبيه بقوة ويطالبهم بالتركيز قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات

يخوض المنتخب المصري بقيادة حسام حسن تحدياً صعباً أمام منتخب الأفيال، في مباراة قوية تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة bein max 1، حيث يتوقع الجمهور المصري أن يقدم اللاعبون أفضل أداء لهم ضمن منافسات هذه البطولة الإفريقية المهمة.

أكد حسام حسن خلال المحاضرة الفنية التي عقدها مع لاعبي المنتخب الوطني، على ضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي فرصة أثناء اللقاء، مشدداً على أهمية استغلال جميع الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس. وأوضح للاعبين أن مواجهة كوت ديفوار تتطلب أقصى درجات التركيز والجدية، خاصة وأن المنتخب الإيفواري يُعرف بامتلاكه هجوماً قوياً ولاعبين على مستوى عالٍ قادرين على استغلال الأخطاء وتحويلها إلى أهداف.

أشار المدير الفني للفراعنة إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات السابقة، والتي تم شرحها خلال الجلسات التحليلية، مطالباً اللاعبين بعدم تكرارها هذه المرة، لأن المنتخب الإيفواري يستطيع الاستفادة من أي هفوة دفاعية لصناعة الفارق في اللقاء. كما حث حسام حسن الخط الخلفي للمنتخب على الصلابة والانضباط الدفاعي مع ضرورة التنسيق بين خط الوسط والدفاع للحد من الخطورة الهجومية للمنافس.

من جانبه، دعا حسام حسن المهاجمين ولاعبي الوسط الهجومي إلى الاستثمار الفعال لقدراتهم التكتيكية والبدنية، والعمل على إرباك دفاعات كوت ديفوار من خلال الضغط واستغلال المساحات، أملاً في خطف هدف مبكر يسهم في التقدم بالمباراة ويوجه الضغط النفسي نحو الفريق المنافس. وبيّن أن النجاح في هز شباك الأفيال قد يمنح اللاعبين ثقة مضاعفة ويدفعهم إلى السيطرة على مجريات اللعب.

وأشار أيضاً إلى الدور الكبير لكل لاعب داخل الملعب، مشدداً على أنه لا مجال للتهاون أو الاستهانة بالمنافس، وأن التركيز والانضباط هما الطريق لتحقيق هدف الفريق ببلوغ الدور قبل النهائي. وأكد في ختام الاجتماع على أهمية الروح القتالية والإصرار والترابط بين جميع عناصر الفريق، لافتاً إلى أن الجماهير المصرية تضع ثقتها كاملة في لاعبي المنتخب وتنتظر منهم إسعادهم بتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الزحف نحو اللقب الإفريقي.

تأتي هذه التعليمات من حسام حسن ليبرز مدى الجدية التي يتعامل بها مع هذه المرحلة من البطولة، حيث يتطلع الجميع لرؤية أداء قوي من منتخب مصر أمام خصم بحجم كوت ديفوار ويسعى لإثبات قدراته من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.