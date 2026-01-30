الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الجولة الـ21 من دوري المحترفين اليوم تألق مجموعة من الفرق، حيث أظهرت المباريات نتائج متنوعة اثرت بشكل مباشر على مواقع الفرق في جدول الترتيب، ومع اقتراب ذروة الموسم، بات الصراع على النقاط الذهبي أكثر اشتعالاً ومنافسة، وجاءت النتائج لتؤكد على قوة الفرق التي تتنافس على المناطق المختلفة في الترتيب.

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم: المنصورة يتفوق على مسار والقناة تسجل ثلاثية في شباك راية

نتائج مواجهات اليوم

في أبرز النتائج، حقق بترول أسيوط انتصارًا ساحقًا على السكة الحديد بهدفين نظيفين، وفي مباراة مميزة، تمكن المنصورة من تعزيز موقعه بالفوز على مسار بنفس النتيجة، في حين تألق القناة بفوز كبير على راية بثلاثة أهداف دون رد، ونجح وي في اقتناص ثلاث نقاط مهمة بفوزه على أسوان بهدف يتيم، كما حقق فريق أبو قير للأسمدة انتصارًا مهمًا على بلدية المحلة بهدف واحد.

التعادلات بين أندية الوسط

أما على صعيد التعادلات، فقد انتهت مباراتان بالتعادل السلبي بين بعض الفرق، كما سجلت مواجهات الإنتاج الحربي وطنطا، ومالية كفر الزيات ولافيينا تعادلاً إيجابيًا بهدف لكل فريق، وعلى ملعب الشرطة، أضاع فريق الترسانة فرصة الفوز بعد تعادله مع الداخلية بدون أهداف، حيث كان هناك إهدار لركلة جزاء من رامز زيدان، ليصل رصيد الترسانة إلى 26 نقطة، بينما الداخلية وصل رصيده إلى 28 نقطة.

الصراع في قاع الجدول

فيما يخص الصراع على الهروب من منطقة الخطر، سيطر التعادل السلبي على مباراة بروكسي وديروط، مما أضاف نقطة لكل منهما، حيث وصل رصيد بروكسي إلى 28 نقطة، بينما تجمد رصيد ديروط عند 18 نقطة، كما شهدت مباراة الإنتاج الحربي طنطا التعادل بمعدل هدف واحد لكل فريق، ليزيد الصراع اشتعالًا في قاع جدول الترتيب مع اقتراب انتهاء الجولات القادمة.