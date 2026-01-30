الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد اليوم الجمعة 30 يناير 2026 مجموعة من المباريات المهمة في مختلف الدوريات العالمية ، حيث تتنافس الفرق على تحقيق النتائج الإيجابية وتسجيل الانتصارات في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي. يتطلع المشجعون لمتابعة مبارياتهم المفضلة والتي ستكون مشوقة للغاية ، خاصة مع التغييرات الأخيرة في تشكيلات الفرق وإصابات اللاعبين. كرة القدم تعود إلى الواجهة بقوة عبر هذه المباريات الناقلة عبر قنوات متنوعة.

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 وأبرز القنوات الناقلة لها

مباريات الدوري الإنجليزي

تأتي اليوم عدة مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يلتقي نادي مانشستر يونايتد مع خصمه توتنهام هوتسبير في مباراة من المتوقع أن تكون قوية. يسعى مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات بعد نتائج متفاوتة في الجولات الماضية بينما يأمل توتنهام في تعزيز موقعه في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني

على صعيد الدوري الإسباني ، يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد في قمة مثيرة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة. برشلونة يسعى لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته بينما سوسيداد يتطلع لتقديم مستوى متميز أمام أحد أقوى الفرق في الليغا.

فرق من الدوريات الأخرى

وفي إطار الدوري الإيطالي ، يواجه يوفنتوس منافسه ميلان في مباراة تعد من أهم مواجهات الجولة. كل فريق يسعى لتأكيد قوته والتقدم في جدول الترتيب ، خاصة مع المنافسة الشرسة التي يشهدها البطولة هذا الموسم.

أهم القنوات الناقلة

تقوم العديد من القنوات الرياضية بنقل المباريات التي تجري اليوم ، حيث يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباريات عبر قنوات مثل بي إن سبورتس و سكاي سبورتس. يتيح هذا تغطية شاملة ومباشرة لكل الأحداث الحاصلة في الملاعب.