الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان ياسر جلال عن البوستر الرسمي للمسلسل الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في رمضان 2026، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهور ومحبي العمل. وقد حرص جلال على نشر البوستر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مشيراً إلى موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة، حيث أكد أن العمل سيتواجد على قناة أبوظبي وقنوات المتحدة، معبراً عن حماسه للموسم الرمضاني المقبل.

تفاعل الجمهور يشتعل مع بوستر ياسر جلال لمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» في رمضان 2026

الترويج لمشروع «كلهم بيحبوا مودي»

قام ياسر جلال بنشر البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، حيث ظهر فيه برفقة كوكبة من النجوم. وأرفق الصورة بتعليق يوجه فيه الجمهور لمتابعة العمل خلال رمضان المقبل، مما زاد من شغف المتابعين. ويبدو أن البوستر لاقى استحسان الجمهور بشكل كبير، كما ناقش العديد من المتابعين تفاصيل حول الشخصية التي سيجسدها جلال في المسلسل.

هذا المسلسل يأتي في إطار الأعمال الاجتماعية الكوميدية، مما يتيح لجلال الفرصة لإبراز مواهبه الفنية في قالب جديد، ويعتبر من الأعمال المنتظرة بشغف هذا الموسم.

ردود أفعال الجمهور

تفاعل عدد كبير من محبي ياسر جلال مع البوستر الجديد، حيث عبروا عن حماسهم الكبير للمسلسل. علق أحد المشاهدين قائلاً: «يا واد يا مودي يا جامد الأسطورة ياسر جلال بالتوفيق يا نجم الدنيا كلها»، وتابعت المتابعون بالتعبير عن آمالهم أن يكون العمل بنفس جودة الأعمال السابقة التي قدمها. يبدو أن هذا العمل سيعزز من مكانة الفنان في الساحة الفنية.

تجسد ردود الأفعال الحماس الكبير الذي يحيط بالمسلسل، حيث يتطلع كثيرون للمزيد من التفاصيل حول الحبكة والشخصيات المشارك بها.

تفاصيل الحبكة الدرامية

تدور أحداث «كلهم بيحبوا مودي» في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد ياسر جلال شخصية رجل أعمال ثري تربى على الترف، مما أدى إلى حياة من اللهو والزواج المتكرر. لكن بعد مواجهة خسارة كبيرة، يبدأ جلال رحلة جديدة لمحاولة إنقاذ نفسه عبر الزواج من امرأة ثرية لكن من طبقة شعبية، مما يفتح المجال للعديد من المواقف الكوميدية والمثيرة. يتميز العمل بحبكة مشوقة ستجذب الانتباه خلال شهر رمضان المبارك.

هذا المزيج من الكوميديا والدراما الاجتماعية يعكس تطورات شخصية جلال وتفاعلها مع المجتمع، وهو ما يتطلع الجمهور لرؤيته في الموسم المقبل.

فريق العمل المميز

ينضم إلى ياسر جلال في بطولة المسلسل مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الفن، منهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، إضافة إلى جوري بكر وهدى الإتربي، مما يضمن تنوعاً في الأداء وثراءً في القضايا المطروحة. المسلسل من تأليف أمين سلامة وإخراج أحمد شفيق، مما يضيف لمسة فنية قوية للعمل.

يبدو أن التعاون بين هذه الأسماء سيكون مثمراً، حيث يتمتع كل من الأبطال بقاعدة جماهيرية كبيرة، مما يساهم في رفع مستوى التوقعات حول جودة العمل.

إطلالة ياسر جلال الأخيرة

جدير بالذكر أن ياسر جلال قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «جودر 2»، الذي حظي بمتابعة واسعة ولاقت شخصيته تفاعلاً كبيراً. تضمن العمل مجموعة من الفنانين المتميزين مثل أحمد فتحي وأيتن عامر، ومشاركة العديد من الأسماء المعروفة جعلت منه تجربة فنية مثيرة. بانتظار ما سيقدمه جلال في «كلهم بيحبوا مودي»، فإن شغف الجمهور يبدو في ذروته الآن.

يستعد ياسر جلال لمزيد من التحديات الفنية في المستقبل، مما يعزز مكانته في الوسط الفني.