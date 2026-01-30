الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة حاسمة ضد نهضة بركان المغربي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اللقاء سيقام على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة ذات تأثير كبير على مسار التأهل للدور ربع النهائي، مع انتظارات عالية من الجماهير لمشاهدة فريقها في أداء قوي وحماسي

مباراة بيراميدز ونهضة بركان بدوري أبطال أفريقيا تستقطب الأنظار والقنوات الناقلة جاهزة

موعد المباراة

سيكون اللقاء المرتقب بين بيراميدز ونهضة بركان يوم الأحد 1 فبراير في تمام الساعة السادسة مساء، اللقاء يمثل جولة حيوية حيث يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرته في البطولة، وتاريخ الفريق في هذه المنافسات يحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز

القنوات الناقلة

ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي ستقدم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين، كما يمكن متابعة المباراة من خلال البث الأرضي لشبكة قنوات أون سبورت 1 و2، مما يضمن وصولها لأكبر عدد ممكن من المشاهدين

طاقم الحكام

تستعد لجنة الحكام في كاف لإدارة المباراة بتعيين طاقم من موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويشاركه حمدين ديبا كحكم مساعد أول وخاليدو با مساعد ثاني، موسى ديو سيكون حكم رابع، ويعتمد الأداء الحكام على المتابعة من ياقوب علي من جيبوتي وكوكو دجوبي من توجو للرقابة على سير اللقاء

استعدادات الفريقين

تجري التحضيرات من قبل كلا الفريقين بشكل مكثف، حيث يركز بيراميدز على تحسين مستوى خطوطه الدفاعية والهجومية لضمان تحقيق الفوز، بينما يسعى نهضة بركان للاستفادة من خبرته السابقة في البطولة لإحداث مفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الجولة الهامة