الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى إدارة نادي الاتحاد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمواهب جديدة، حيث تركز حاليًا على المهاجم المغربي الشاب ياسر زابيري، الذي يلعب لنادي فاماليكاو البرتغالي، ويُعتبر هدفًا استراتيجيًا لتدعيم هجوم “النمور” في الفترة المقبلة. تسري تكهنات حول وصول عرض رسمي من إدارة النادي إلى فاماليكاو، بعدما لفت زابيري الأنظار بمستوياته المميزة، مع توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى ما بين 13 و15 مليون يورو.

استثمارات بمبلغ 15 مليون يورو.. الاتحاد على أبواب التعاقد مع موهبة رياضية مميزة

تفاصيل الصفقة المنتظرة

تشير التقارير إلى أن إدارة نادي فاماليكاو تراقب عن كثب أي عروض قد تصل من نادي الاتحاد، حيث تُظهر رغبتها في استثمار المهاجم الشاب بمبلغ يناسب إمكانياته. الصفقة تمثل خطوة متقدمة في استراتيجية الاتحاد لتعزيز التنافسية على الساحة المحلية والقارية.

آمال في التوصل لاتفاق سريع

تتجه الأنظار نحو تحركات الإدارة الاتحادية التي تأمل في إنهاء الصفقة في القريب العاجل ليتسنى للاعب الانسجام مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. تأكيدات على وجود نية جادة من الطرفين ترفع من شأن المفاوضات المحتملة.

موهبة صاعدة تستحق الاهتمام

يعتبر ياسر زابيري واحدًا من أبرز الأسماء الواعدة في الدوري البرتغالي، حيث يتمتع بمؤهلات فنية عالية تجعل منه إضافة قوية لنادي الاتحاد. انتقاله قد يُحدث تحولا كبيرًا في تشكيلة الفريق.

تطلعات مستقبلية لنادي الاتحاد

الاهتمام من إدارة نادي الاتحاد بالمواهب الشابة يدل على رؤية طويلة المدى لتطوير الفريق. النادي يسعى لضمان استمرارية المنافسة على الألقاب المحلية والدولية، ويبدو أن زابيري سيكون جزءًا محوريًا من هذه الخطة.