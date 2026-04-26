دوت الخليج -

تشيلسي يواجه السيتي في نهائي الاتحاد

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه 1-0 على ليدز يونايتد في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب ويمبلي، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية الشهر المقبل. تشيلسي يواجه السيتي في نهائي الاتحادتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه 1-0 على ليدز يونايتد في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب ويمبلي، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية الشهر المقبل. سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف تشيلسي، الذي أقال مدربه ليام روسينيور يوم الأربعاء، عند الدقيقة 23. وسيقود كالوم مكفارلين، مدرب تشيلسي الذي أشرف على مباراة ليدز، الفريق في نهائي الكأس يوم 16 مايو. وبإمكان تشيلسي إنقاذ موسمه الكارثي جزئياً بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2018.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يواجه السيتي في نهائي الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.