حظك اليوم الجمعة 8/3/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقرب من رؤسائك بالعمل

برج الجوزاء واحد من الأبراج التى تتسم بالتردد فى إتخاذ القرار، وهو من مواليد الأبراج الهوائية، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج أنجلينا جولى.



أنجلينا جولى

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

يبدو أن المدير الذى تعمل معه لا يأخذ بعين الإعتبار جميع وجهات النظر، ولكن لا تجعل ذلك يقلل من عملك، وحاول أن تقترب من رؤسائك بلطف لتوضيح وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يبدو أن شريك حياتك (الحالى أو المرتقب) يريد أن يتأكد من مشاعرك، لذلك اعطه فرصة وتحدث معه وحاول أن تطمئنه بالدلائل والبراهين.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

من الأفضل أن تبتعد عن السكر المعالج، والمواد الحافظة وممارسة بعض تمارين التأمل والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء حدوث تغيرات إيجابية واستقرار فى حياتك العاطفية، فربما تفكر فى الزواج أو الخطوبة من الحبيب.

