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وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 05:18 مساءً - أجرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد “جيورجوس جيرابيتريتيس” وزير الخارجية اليوناني، يوم الثلاثاء ٢٣ يونيو، في إطار التواصل الدوري بين الوزيرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

 

وأشاد الوزيران بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر واليونان، ورحبا بالتطور المتواصل الذي تشهده هذه العلاقات، لا سيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

شهد الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، والتطورات فى ليبيا وشرق المتوسط. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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