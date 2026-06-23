أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات تعـز، وإب، وذمار، وريمة، وحجة والمحويت.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات لحج، والبيضاء، والضالع، وأبين، وشبوة، وحضرموت، وصنعاء، وعمران وصعدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطـق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.