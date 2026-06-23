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مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

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مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

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مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 04:24 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية على بعض السلع والخدمات، بقانون الضريبة علي القيمة المضافة ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخفض الضريبة المطبقة عليها إلى 5% بدلا من 14%، في خطوة تستهدف دعم وتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي.

 

وتنص المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن السعر العام للضريبة على السلع والخدمات يكون 13% عن العام المالي 2016/2017، و14% بدءاً من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% من الحصيلة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.

 

واستثنى التعديل الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تأدية الخدمات، لتخضع لسعر ضريبة مخفضة قدره 5%، مع اعتبار الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية ضمن هذا الاستثناء، باستثناء أتوبيسات وسيارات الركوب.

 

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدم إلى مجلس النواب، ضمن حزمة التشريعات المرسله من الحكومة في إطار الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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