وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

وفاة مشجع أردني وإصابة 8 آخرين

وفاة مشجع أردني وإصابة 8 آخرين

أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يومياً؟

أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يومياً؟

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة

أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة

مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

ليست للجمال فقط.. اعرفي فوائد الأسنان المستقيمة وكيف تؤثر على صحتك

ليست للجمال فقط.. اعرفي فوائد الأسنان المستقيمة وكيف تؤثر على صحتك

الرئيسية أخبار مصرية

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 05:18 مساءً - عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.

 

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 

كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل بعضها في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات، مستعرضة الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة، التي تم إجراؤها في هذا الملف، مع مؤسسات دولية، والتي من بينها دراسة "ماكينزي"، كما وجه بضرورة توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

إخترنا لك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية

أخبار ذات صلة

0 تعليق