أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إلى 73,039 شهيداً و 173,388 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 شهداء (2 شهيد جدد+ شهيد واحد متأثر باصابته+ شهيد واحد انتشال) وإصابة 20 آخرين .

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,027، وإجمالي الإصابات 3,280، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 785.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

