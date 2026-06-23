وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

وفاة مشجع أردني وإصابة 8 آخرين

وفاة مشجع أردني وإصابة 8 آخرين

أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يومياً؟

أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يومياً؟

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة

أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة

مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحى

ليست للجمال فقط.. اعرفي فوائد الأسنان المستقيمة وكيف تؤثر على صحتك

ليست للجمال فقط.. اعرفي فوائد الأسنان المستقيمة وكيف تؤثر على صحتك

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039

دوت الخليج -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إلى 73,039 شهيداً و 173,388 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 شهداء (2 شهيد جدد+ شهيد واحد متأثر باصابته+ شهيد واحد انتشال) وإصابة 20 آخرين .

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,027، وإجمالي الإصابات 3,280، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 785.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,039 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق