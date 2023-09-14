نشكركم على متابعتكم خبر وصول خمس طائرات إغاثة إماراتية إلى مدينة بنغازي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 01:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

صلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، خمس طائرات إماراتية، تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فرداً مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة. كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن.



