نشكركم على متابعتكم خبر معرض “رؤية الإمارات للوظائف” ينطلق الثلاثاء في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 10:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق فعاليات معرض “رؤية الإمارات للوظائف”، المعرض الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها.

وبحسب “وام”، يعمل المعرض على دعم الشركات الرائدة في الدولة لتحقيق أهداف التوطين لديها، بالوصول إلى معدل نمو في التوطين بنسبة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام 2023، و إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، إن معرض “رؤية” يأتي بهدف تطوير كفاءات المواطنين الإماراتيين وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات الدولة في هذا الإطار، مضيفة أن المعرض يوفر فرصة للمؤسسات والشركات المحلية والعالمية الرائدة للتواصل بشكل مباشر مع الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.

ويقدم المعرض منصة رائدة تجمع بين أصحاب العمل والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.

ويتضمن جدول أعمال المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية لأكثر من 30 مواطناً من أصحاب التجارب الملهمة، وورش عمل تفاعلية، ومسابقات متنوعة.

وتمتاز الدورة الجديدة بتوفير منصة التوظيف “توظف”، والتي تتيح للباحثين عن عمل والراغبين بتطوير مناصبهم الوظيفية الفرصة لإجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة، مع الشركات المشاركة في المعرض للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم.

كما يقدم المعرض منصة “معاً لتمكينها”، وهي جلسات توجيهية للنساء الباحثات عن عمل، تشمل ورش عمل، وحلقات نقاشية يقودها عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين يتمتعون بدراية أعمق بالتحديات التي تواجه المرأة في رحلة البحث عن عمل.

كما يتواجد في المعرض هذا العام خبراء من منصة “لينكد إن”، وذلك لتمكين الشباب الإماراتي وتوجيههم حول كيفية تقديم أنفسهم بالصورة الأفضل عبر ملفاتهم الشخصية، وسيستضيف “Project You” ورش عمل وأنشطة مختلفة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الأساسية المطلوبة من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وبالتزامن مع “عام الاستدامة” في الدولة ، يتيح “رؤية الإمارات للوظائف” الفرصة لأكثر من 2000 طالب من أكثر من 30 مدرسة رائدة في الدولة لتقديم إبداعاتهم، واستعراض مهارات حل المشكلات، وعرض رؤيتهم لمستقبل أكثر استدامة من خلال عدد من المسابقات التي تتناول موضوع الاستدامة.

من جانب آخر ستقوم مسابقة “رائد الأعمال القادم” التي تديرها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع “دبي نكست”، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، بدعوة رواد الأعمال الشباب لعرض أفكار أعمال مستدامة للفوز بجوائز نقدية تتيح لهم إمكانية تطبيق أفكارهم في الواقع.

كما تقدم فرصة العمل عن قرب مع مشرفين لإنشاء العروض التقديمية النهائية، وذلك لعرضها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “COP28” الذي سيعقد في دبي نوفمبر المقبل.

وتشمل المسابقات الأخرى، بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، مسابقة تصميم الأزياء الصديقة للبيئة “Fashion Reborn” التي تشجع الطلاب على خلق اتجاهات جديدة في الموضة المستدامة من خلال إعادة تدوير الملابس غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى مسابقة الفطيم للسيارات “Greenwheel”، لإعادة التعريف بمفهوم السيارة المستدامة وإعادة النظر في صناعة السيارات.

وبدوره يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، في دورة العام الجاري بصفته راعياً بلاتينياً للحدث الذي يهدف إلى تشجيع الشباب الإماراتي على تطوير مهاراتهم للحصول على فرص مميزة، واكتساب المهارات لاتخاذ الخطوة التالية (أو الأولى) نحو تحقيق مستقبل مهني أفضل.

للمزيد من المعلومات حول معرض “رؤية الإمارات للوظائف 2023″، أو للتسجيل (لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.ruyacareers.ae/.



