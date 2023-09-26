نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



