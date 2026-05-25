أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار بدعم محادثات السلام

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 05:55 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومةً بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، بينما يقيّم المستثمرون احتمالات إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.08% إلى 4557.58 دولار للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9% إلى 4564.10 دولار للأونصة.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس مع تراجع الدولار، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، بعدما خففت إدارته من توقعات التوصل إلى انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، عقب موجة تفاؤل شهدتها الأسواق في اليوم السابق.

وكان ترامب قد صرّح أيضاً بأن واشنطن وطهران أنجزتا “قدراً كبيراً من التفاوض” بشأن مذكرة تفاهم لاتفاق سلام قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، رغم استمرار الخلافات حول عدد من القضايا الأساسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% إلى 78.42 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1959.85 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1373.25 دولار للأونصة.

