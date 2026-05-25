البنك الدولي: 107 مليارات دولار إيرادات تسعير الكربون عالميًا في 2025

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 05:55 مساءً - سمر السيد _ أعلن البنك الدولي في تقرير حديث، عن حزمة من المؤشرات التي ترصد واقع أسواق ائتمان الكربون وآليات التسعير المباشر وغير المباشر على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التقرير يقدم تفاصيل عامة عن أنظمة تداول الانبعاثات (ETSs)، وضرائب الكربون، وآليات ائتمانه، دون تقديم أي نقد أو تقييم معياري للخيارات السياسية للبلدان.

ووفقًا لما جاء في التقرير المستند إلى مصادر متخصصة، فقد قُدرت القيمة السنوية لأسواق ائتمان الكربون المتداولة في عام 2024 بنحو 535 مليون دولار، بحسب بيانات “إيكوسيستم ماركت” (Ecosystem Marketplace)، في حين تراوح رأس المال السنوي الملتزم به لمشروعات ائتمان الكربون المستقبلية في عام 2025 ما بين 12 إلى 16 مليار دولار.

وكشف تقرير البنك الدولي أن الإيرادات الحكومية السنوية لدى دول العالم من أنظمة تداول الانبعاثات (ETSs) وضرائب الكربون بلغت 107 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وفي المقابل، أظهرت البيانات التي استند فيها البنك إلى المعهد الدولي للتنمية المستدامة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الحجم المقدر لدعم الوقود الأحفوري – والذي يمثل سعر كربون سلبي –تجاوز 900 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

وأوضح البنك، أن هذا التقرير يغطي التطورات التي شهدتها أسواق الكربون العالمية على مدار 12 شهرًا حتى الأول من أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الفصل الثاني منه يركز على أنظمة تداول الانبعاثات وضرائب الكربون، بالإضافة إلى تحديثات التطورات المتعلقة بتعديلات حدود الكربون.

بينما يستعرض الفصل الثالث اتجاهات آليات ائتمان الكربون، بما في ذلك تلك التي تديرها الحكومات، والمنظمات المستقلة، والهيئات الدولية؛ مع الإشارة إلى إتاحة المعلومات الإضافية والبيانات الداعمة للتقرير عبر “لوحة معلومات تسعير الكربون” التابعة للبنك الدولي.

ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع منظمة الأمم المتحدة للتنمية UNDP، تعد أسواق الكربون أنظمة يتم فيها تداول أرصدة الكربون.

تمثل هذه الأرصدة خفضاً أو إزالةً للغازات الدفيئة من الغلاف الجوي، ويمكن للحكومات والشركات وحتى الأفراد شراء هذه الأرصدة لتعويض انبعاثاتهم.

يتم توليد أرصدة الكربون من خلال الأنشطة التي تقلل الانبعاثات أو تزيل الكربون من الغلاف الجوي مثل حماية الغابات، واستعادة الأراضي الرطبة، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والتقاط غاز الميثان من مكبات النفايات أو تحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعات.

وبمجرد التحقق منها، يمكن استبدال هذه الاعتمادات أو شراؤها أو بيعها، مما يسمح للحكومات والشركات والأفراد بتحقيق أهدافهم في خفض الانبعاثات بكفاءة من حيث التكلفة. وبمجرد شرائها، تُسحب الاعتمادات من التداول ولا يمكن إعادة استخدامها.

