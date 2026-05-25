نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة يناقش استعادة الآثار المصرية المهربة مع الجانب الأمريكي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 05:55 مساءً - دوت الخليج_ استهل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي، وذلك بمقر القنصلية المصرية بنيويورك، لبحث تعزيز سبل التعاون وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وخلال اللقاءات، استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز الحركة السياحية، من خلال تطوير برنامج تحفيز الطيران، وتكثيف الحملات الترويجية، إلى جانب إطلاق الحملة الدولية “Egypt Vibes” التي تستهدف إبراز التجربة السياحية في مصر وتسليط الضوء على استقرار المقصد السياحي.

وزير السياحة والآثار يلتقي بأحد أبرز القيادات الدينية والرئيس المشارك لهيئة المرشدين الدينيين بشرطة نيويورك لبحث تعزيز السياحة الروحانية

عقد وزير السياحة والآثار لقاءً بمقر القنصلية المصرية في نيويورك، مع أحد أبرز القيادات الدينية والرئيس المشارك لهيئة المرشدين الدينيين بشرطة نيويورك، لبحث سبل التعاون في مجال السياحة الروحانية، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة في هذا النمط السياحي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة في مجال السياحة الروحانية، مشيرًا إلى مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضم 25 موقعًا أثريًا ودينيًا مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر.

وزير السياحة والآثار يلتقي مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن لبحث التعاون في ملف استرداد الآثار المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة

التقى وزير السياحة والآثار بمساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية المرتبطة باستعادة الآثار تتطلب جهودًا كبيرة وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، موجهًا الشكر للجانب الأمريكي على ما يبذله من دعم وتعاون في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر تتابع هذا الملف وتعمل مع جميع الشركاء الدوليين لاسترداد آثارها بكافة السبل القانونية والدبلوماسية.

وزير السياحة والآثار والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي يبحثان إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي للاتحاد

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA، لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الملف الذي تقدمت به مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار لاستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي، المقرر عقده عام 2027 خارج الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إعداد برامج سياحية لأعضاء الاتحاد بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على وجهات وتجارب سياحية جديدة في مصر.

وزير السياحة والآثار يلتقي بمسؤولي مؤسسة Skift الدولية المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة بنيويورك

التقى وزير السياحة والآثار مع قيادات مؤسسة Skift، إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة، وتحليل الأسواق السياحية العالمية ودراسة سلوك وأنماط المسافرين، وذلك لدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات الترويجية الحديثة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث التسويقية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة، وتطوير آليات التواصل مع شركاء المهنة والسائحين المحتملين بالأسواق السياحية الكبرى، خاصة السوق الأمريكي، ودعم صياغة رسائل ترويجية أكثر تأثيرًا.

وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع ممثلي الصحف والقنوات الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة

اختتم وزير السياحة والآثار زيارته إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من الصحف والقنوات الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة.

وتناول الوزير، خلال اللقاءات، ما تشهده مصر من تطور ملحوظ في البنية التحتية، إلى جانب التنوع الكبير في منتجاتها السياحية، بما يتيح دمج عدة أنماط وتجارب سياحية في برنامج سياحي واحد. كما أشار إلى حرصه على التفاعل المباشر مع السائحين خلال جولاته بالمواقع السياحية والأثرية.

تواصل دائم لوزير السياحة والآثار مع بعثة الحج السياحي لمتابعة أحوال حجاج السياحة والاطمئنان على جاهزية تصعيدهم لعرفات

يواصل وزير السياحة والآثار اتصالاته وتواصله الدائم على مدار اليوم مع مكتب شؤون الحج السياحي، برئاسة مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك للمتابعة والاطمئنان على أحوال حجاج السياحة والتأكد من الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات.

ويتابع الوزير بصورة مستمرة مستوى جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم، حيث تسير حتى الآن كافة الأمور بصورة منتظمة وفي إطار من التنظيم الكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية.

وزير السياحة والآثار يوجه بتعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة وتحقيق أعلى معايير الراحة والرعاية

وجه وزير السياحة والآثار بالتأكد من توافر كافة التجهيزات الأساسية المناسبة لكل حاج بالمخيمات، وكذلك جاهزية المخيمات وملاءمتها لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما شدد على تنفيذ الإجراءات والآليات التنظيمية الحديثة التي يتم تطبيقها لأول مرة هذا الموسم.

كما أكد الوزير الاهتمام بمتابعة جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الراحة والرعاية خلال أداء المناسك.

نائب وزير السياحة والآثار تشارك في الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية

شاركت نائب وزير السياحة والآثار، افتراضيًا، في الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بدولة كوريا الجنوبية بمدينة سيجونغ الكورية، والتي عقدت هذا العام تحت شعار “التسويق الاستراتيجي للمقاصد السياحية ودوره في تنمية السياحة الإقليمية”.

وشاركت نائب الوزير في جلستين حواريتين، الأولى بعنوان “الاتجاهات والاستراتيجيات العالمية لتسويق وتنشيط السياحة الإقليمية”، والثانية بعنوان “تحديثات الدول بشأن التسويق السياحي الإقليمي”.

جولة تفقدية للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري لمراجعة التجهيزات النهائية لمخيمات الحجاج بمشعر منى

قامت البعثة الرسمية للحج السياحي المصري، المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، بجولة ميدانية تفقدية بعدد من مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، والمقرر استلامها خلال الأيام المقبلة من قبل شركات السياحة، وذلك قبل موعد التصعيد بوقت كافٍ.

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة مخيمات حجاج السياحة بمستوياتها المختلفة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج، والتأكد من توافر كافة التجهيزات والخدمات المعتمدة، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.

غرفة عمليات مركزية ولجان بمكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة وصول حقائب حجاج السياحة في ضوء تطبيق منظومة “حج بلا حقيبة”

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أحوال حجاج السياحة المصريين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج الحالي، تقوم اللجان المختصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار اليوم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة وصول الحقائب وتسليم بطاقات نسك لجميع حجاج السياحة المصريين بفنادق إقامتهم.

وقد تم وصول كافة الحقائب وتسليم بطاقات نسك لحجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي السعودية حتى الآن، فيما تستمر جهود اللجان لحين وصول جميع الحجاج والتأكد من استلام كافة الحقائب والبطاقات الخاصة بهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة يناقش استعادة الآثار المصرية المهربة مع الجانب الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.