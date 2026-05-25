سلامة الغذاء تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 05:55 مساءً - شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التجارة الخارجية وسلامة الغذاء.

وقّع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحضور عدد من قيادات الجانبين وممثلي الجهات المعنية بملفات التجارة والاستثمار والصادرات.

البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات دعم الصادرات الغذائية وتبادل المعلومات

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية المرتبطة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، بما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.

د. محمد فريد: التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بالتجارة وسلامة الغذاء يعزز تنافسية الصادرات المصرية

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الصادرات وتحقيق طفرة في معدلات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وشدد فريد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة سلامة الدواء وتحديدًا في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية ومن ثم تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا الى أن التعاون الكبير بين الجهات الحكومية.

د. طارق الهوبي: التعاون يوفر دعمًا فنيًا ومعلوماتيًا متكاملًا للمصدرين المصريين ويسهم في متابعة متطلبات الأسواق الخارجية

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، من خلال منظومة رقابية حديثة تعتمد على المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيسهم في توفير الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين ومتابعة المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.

د. عبد العزيز الشريف: البروتوكول خطوة مهمة لدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري

كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يحرص على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية، موضحًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

