عاطر حنورة: طرح 5 محطات تحلية ومعالجة مياه على المستثمرين خلال شهرين

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 05:55 مساءً - العربية نت _ تستعد مصر لطرح 5 محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي على المستثمرين المحليين والأجانب خلال شهرين، لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحسب ما قاله عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف حنورة لـ”العربية Business”، أن وحدة المشاركة بوزارة المالية تعمل حالياً مع وزارة الإسكان على برنامج متكامل لطرح مشروعات جديدة في قطاع تحلية المياه، يتضمن محطات كبيرة ومتوسطة الحجم.

“انتهينا قبل شهرين من طرح محطة تحلية مياه بمدينة العلمين الجديدة، ونستعد حالياً لطرح محطة جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة”، وفق حنورة.

وقدر رئيس وحدة المشاركة حجم الطاقة الإنتاجية للمحطة المرتقب طرحها بنحو 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتوقع أن تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 400 مليون دولار.

وأشار حنورة إلى مفاوضات تجرى بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات الكبرى مثل أكوا باور لتنفيذ بعض مشروعات تحلية المياه كبيرة الحجم، موضحاً أن هذه المشروعات لها طبيعة استراتيجية وتتطلب إجراءات مختلفة مقارنة بالمحطات متوسطة الحجم التي يتم طرحها عبر مناقصات تقليدية.

تنتج مصر ما يتراوح بين 1.5 و2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً حالياً، فيما تستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 8 و9 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050، بحسب حنورة.

وقال إن التوسع في تحلية المياه يستهدف زيادة الاعتماد عليها في مياه الشرب والاستخدامات الصناعية، بما يسمح بتوجيه الجزء الأكبر من مياه النيل إلى قطاع الزراعة.

وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء في بيان، عن تلقي الحكومة المصرية عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية، لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر.

وقالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، إن وزارتها تعمل على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.

يأتي ذلك فيما كشف عاطر حنورة عن استعداد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لطرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي على المستثمرين لتنفيذها بنظام الشراكة.

وأوضح حنورة أن الوحدة بدأت مرحلتي التأهيل والإعداد لطرح المحطات الأربع مؤخراً، ومن المقرر طرح أول محطتين خلال شهر ونصف الشهر على أقصى تقدير.

“أولى المحطات المطروحة ستكون في منطقة العامرية الصناعية بمحافظة الإسكندرية، فيما سيتم طرح المحطة الثانية في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة”، بحسب حنورة، والذي أوضح أن الأخيرة تحظى باهتمام استثماري كبير.

وقدر حنورة الطاقة الاستيعابية لمحطة أبو رواش بنحو 30 ألف متر مكعب يومياً من الصرف الصناعي، فيما تتراوح طاقة محطة الإسكندرية بين 20 و30 ألف متر مكعب يومياً.

ولم يفصح رئيس وحدة المشاركة عن قدرات المحطتين الثالثة والرابعة المقرر طرحهما، لكنه حدد مواقعهما في مدينة وادي النطرون ومحافظة بورسعيد.

