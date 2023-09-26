نشكركم على متابعتكم خبر برعاية محمد بن راشد..‏ أحمد بن محمد يشهد حفل توزيع جائزة الإعلام العربي‬⁩ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام حفل توزيع جوائز الإعلام العربي.

وبحسب “البيان”، سلم سمو الشيخ أحمد بن محمد، الكاتبة سوسن الأبطح جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي، ود. محمد الرميحي جائزة شخصية العام الإعلامية.

وجاءت جوائز الإعلام العربي كالتالي

-أحمد دياب من صحيفة الأهرام العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

-جمال جوهر من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

-مجدي أبو الفتوح من صحيفة الشروق المصرية يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

-أسماء الشامسي من مجلة ماجد تفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

-صحيفة هسبريس الإلكترونية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.

-بوابة أرقام المالية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

-منصة ” FilGoal” تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.

-برنامج الصباح مع صبا يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

-برنامج أحمر بالخط العريض يفوز عن فئة أفضل برنامج اجتماعي.

-برنامج على خطى العرب يفوز عن فئة أفضل برنامج ثقافي

-فيلم ذاكرة الرمال يفوز عن فئة أفضل عمل وثائقي

-برنامج في المرمى يفوز عن فئة أفضل برنامج رياضي

-الكاتبة سوسن الأبطح جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي.

-د. محمد الرميحي جائزة شخصية العام الإعلامية.



