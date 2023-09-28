نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح سفير المجر وسام الاستقلال من الطبقة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 01:52 مساءً - منح صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، سفير المجر “أسامة نفاع”. وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلدت معالي “نورة بنت محمد الكعبي” وزيرة دولة، خلال لقاء جرى اليوم، السفير وسام الاستقلال، وفق “وام”.

وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع المجر في جميع المجالات. مثمنة الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد علاقات البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جهته، أعرب “نفاع” عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.



