محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 05:38 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في أبوظبي، اليوم الخميس، غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، وبحثا مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وقال سموه عبر منصة “إكس”: دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا.



