ضبط عاطل فى الإسكندرية يروج للمخدرات بمواقع التواصل الإجتماعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 05:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته كمية لمخدرى الحشيش والآيس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تعاطى المواد المخدرة وإيهامهم بقدرته على ترويجها للتحصل منهم على مبالغ مالية، وأقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته من عاطل له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، حيث أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدرى الحشيش والآيس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.