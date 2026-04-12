طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

وزارة الصحة توجه نصائح لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 05:16 مساءً - وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامناً مع احتفالات المصريين أعياد شم النسيم، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة، لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، خاصة تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تسمم البوتيوليزم (المعروف بتسمم الفسيخ) والناتج عن تناول الأسماك المملحة غير الآمنة، تبدأ أعراضه عادةً خلال ما بين 12 إلى 36 ساعة بعد الأكل، وقد تمتد في بعض الحالات إلى أيام.

 

 وقال إن الأعراض الرئيسية لتسمم البوتيوليزم تشمل:

* زغللة في العين وازدواجية الرؤية

* ارتخاء الجفون

* جفاف الحلق والحنجرة

* صعوبة في النطق والبلع

* الإحساس بالدوار

* ضعف عام في العضلات

 

وأكد «عبدالغفار» على ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حكومي عند الشعور بأي من هذه الأعراض لتلقي مصل البتيوليزم المجاني المتوفر على مستوى الجمهورية، حيث يُعد التدخل السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة.

 

وشدد المتحدث الرسمي، على أهمية الاتصال بمركز خدمات الطوارئ على الرقم 137 أو التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي تسمم غذائي.

 

‎ونصح بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها التي قد تتجاوز 17% من وزن السمكة، مما يسبب أضراراً جسيمة خاصة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال. كما أكد على تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة تماماً، لأن السموم تتركز في هذه المناطق.

 

ودعا المتحدث الرسمي إلى الاستمتاع بشم النسيم بأمان، واتباع الإرشادات الوقائية، وعدم التتردد في طلب المساعدة الطبية الفورية إذا لزم الأمر.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات

