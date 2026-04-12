نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران تسعى لاستعادة معظم قدرات التكرير خلال شهرين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 06:13 مساءً - – قال مسؤول كبير بقطاع ​النفط في إيران ‌إن بلاده تتوقع إعادة معظم مرافق التكرير والتوزيع ​المتضررة للعمل بما ​يتراوح بين 70 و80 ⁠بالمئة من طاقتها ​قبل الهجمات في غضون ​شهر أو شهرين، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات ​على التعافي من ​موجة الضربات التي استهدفت البنية ‌التحتية ⁠للطاقة.

وقال محمد صادق عظيمي فر نائب وزير النفط لشبكة أخبار الطلبة ​إن ​أعمال ⁠الإصلاح بدأت وإن جزءا من مصفاة ​لاوان من المتوقع ​أن ⁠يستأنف عملياته في غضون 10 أيام تقريبا، ⁠على ​أن تعود ​الوحدات الأخرى إلى العمل تدريجيا.

