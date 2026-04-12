وزير المالية: نستهدف 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 04:59 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات، لافتًا إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضًا.

قال كجوك، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، إننا مستمرون في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتًا إلى أننا نستهدف «3 طروحات» قبل نهاية السنة المالية الحالية، ونعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى.

أضاف كجوك، أننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».

أوضح، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، مؤكدًا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.

وأشار وزير المالية، إلى أننا نعمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة بالجهات الحكومية.

وقال: «بنعمل كل سنة عقود تحوط على 50%؜ من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر».

أضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا مع وزارتي الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

