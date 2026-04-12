«سان جوبان مصر» تعتزم افتتاح مصنعين جديدين في سبتمبر باستثمارت 215 مليون يورو

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 05:52 مساءً - تخطط مجموعة سان جوبان مصر، لافتتاح مصنعين جديدين وإدخالهما مرحلة الإنتاج بحلول سبتمبر 2026، بإجمالي استثمارت 215 مليون يورو.

المصنع الأول يتخصص في إنتاج الزجاج المتخصص باقتصادية قناة السويس باستثمارات مباشرة 175 مليون يورو

ويتخصص المصنع الأول في إنتاج الزجاج المتخصص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيكون أكبر مصنع للمجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة 175 مليون يورو.

المشروع يستهدف إنتاج 900 طن يومياً من الزجاج المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية

ويهدف المشروع لإنتاج 900 طن يومياً من الزجاج المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 35 مليون دولار سنوياً.

المصنع الثاني يتخصص في إنتاج الألواح الجبسية بمدينة السادات باستثمارات 40 مليون يورو

ويتخصص المصنع الثاني في إنتاج الألواح الجبسية بمدينة السادات، باستثمارات 40 مليون يورو، ويستهدف تصدير 60% من إنتاجه للخارج وتوفير 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك، خلال عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مجموعة سان جوبان مصر برئاسة أحمد وفيق، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، وذلك لبحث الخطط المستقبلية للمجموعة في السوق المصري ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها الجاري إنشاؤها لتعزيز قطاع مواد البناء المستدامة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للمجموعة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تستهدف توطين التكنولوجيا والتصنيع الأخضر في مجال مواد البناء إلى جانب توطين الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الوزارة.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بالنهج الذي تتبعه مجموعة سان جوبان بصفتها رائدة عالمياً في مجال مواد البناء المستدامة والذي يتوافق مع توجه الدولة الحالي القائم على جذب استثمارات تقدم حلولاً مستدامة تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة للمجموعة تعكس التزاماً واضحاً بالمعايير البيئية العالمية، لا سيما في مجالات العزل الحراري وزجاج الطاقة الشمسية.

كما استمع الوزير إلى التحديات التي تواجه المجموعة في مشروعاتها الجديدة، وسبل التعامل معها بما يمكن المجموعة من الالتزام بخططها التصنيعية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعات الاستراتيجية

ومن جانبه، أعرب أحمد وفيق، المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يُعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة.

وأمد وفيق، أن المجموعة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية في مصر وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة في جميع مشروعاتها، بما يعزز من دورها في دعم قطاع مواد البناء المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي