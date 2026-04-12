لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

الرئيسية الارشيف اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف

أخبار اليمن : طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف

دوت الخليج -
طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظـات صعدة، حجة، عمـران، المحويت، تعز، إب، صنعاء، ريمة، ذمار، الحديدة، سهل تهامة.

ويُحتمل هطول أمطار متـفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على محافظات البيضاء، الضالع، غرب مأرب والجـوف، مرتفعـات لحـج وأبـين.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيــول في الشعاب والوديـان أو التواجد في ممراتها أو عبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعديـة ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمـدة الكهربائيـة والأشجار العاليـة.

كما حذر من الانهيارات الصخريـة والانزلاقات الطينيـة والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق