بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 3.33 نقطة بنسبة بلغت 0.04 في المئة عند مستوى 8623.64 نقطة.

وتم تداول 250.2 مليون سهم عبر تنفيذ 17266 صفقة نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار كويتي نحو (210.8 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50.99 نقطة بنسبة بلغت 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 7920.53 نقطة من خلال تداول 150.5 مليون سهم عبر إبرام 10053 صفقة نقدية بقيمة 20.8 مليون دينار (نحو 67.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6.65 نقطة بنسبة بلغت 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 9220.76 نقطة من خلال تداول 99.7 مليون سهم عبر تنفيذ 7213 صفقة بقيمة 43.6 مليون دينار (نحو 142.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 41.87 نقطة بنسبة بلغت 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 8472.67 نقطة من خلال تداول 132.8 مليون سهم عبر إبرام 8170 صفقة نقدية بقيمة 18.2 مليون دينار (نحو 59.4 مليون دولار).