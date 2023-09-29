نشكركم على متابعتكم خبر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي .. محمد بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 01:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي.

وتهدف الدائرة إلى تقديم خدماتها للجهات الحكومية في أبوظبي، بما يعزز رأس المال البشري وقدرات الرقمنة، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودفع التعاون لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في الجهات الحكومية.

وتحلُّ دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي محلَّ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية، كذلك يكون مركز الإحصاء – أبوظبي من الجهات التابعة للدائرة.



