نشكركم على متابعتكم خبر وزارة التربية والتعليم تدعو إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية قبل 8 أكتوبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 01:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

دعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التراخيص المهنية، المهن التعليمية في الميدان التربوي، إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية للعاملين في الميدان حالياً (معلم – مهن مدرسية- قيادات مدرسية) والتي تلائم تخصصهم الوظيفي والمهني قبل 8 أكتوبر للتقدم للاختبارات التي تعقد في نوفمبر المقبل، وذلك من خلال

https://tls.moe.gov.ae.

وبحسب صحيفة “البيان”، عممت الوزارة جدول اختبارات نوفمبر الخاص بتراخيص المهن التعليمية والتي من المقرر تنفيذها في 5 نوفمبر المقبل لتخصص القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، وتخصص اللغة العربية لغير الناطقين بها للحلقتين الثانية والثالثة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها لذات الحلقات، وتخصص الفيزياء للمرحلة الثانوية.

وشملت التخصصات أيضا العلوم للحلقة الثانية والتكنولوجيا والتصميم منهاج وزاري- python للحلقة الثانية، والدراسات الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية، والتربية البدنية، وإدارة الأعمال للحلقتين الثانية والثالثة.

ووفقاً لآخر إحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2022، بلغ إجمالي أعداد الحاصلين على رخص المهن التعليمية والتخصصية في الميدان التربوي أكثر من 33 ألفاً و800 معلم ومعلمة بمختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة، ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

وأكدت الوزارة إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، دون اشتراط عمله في مدرسة حكومية أو خاصة.



