نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة عبيد علي الكتبي في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم واجب العزاء في وفاة عبيد علي بالعبد الكتبي .. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في إمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه..داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الوطنية المخلصة في خدمة وطنه وشعبه.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.



