نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.