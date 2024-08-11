” تنظيم الاتصالات” تعقد ملتقى “مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة”

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 07:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، اليوم، ممثلة بـ “مجلس شباب تدرا”، ملتقى “مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة”و ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشباب وفي إطار دعم وتحقيق الرؤى التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتحقيق شعار عام الاستدامة 2024 ” قول وفعل “، الذي تبنته حكومة الدولة.

وبحسب “وام”، قالت الهيئة، فى بيان صحفي : إن الملتقى عقد بمشاركة وحضور ممثلين عن المجالس الشبابية في كل من هيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ورأس الخيمة التعليمية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء متمثلة بفريق برنامج تصفير البيروقراطية.

وتحدث سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية خلال الكلمة الافتتاحية عن الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، وحرصها على أن تكون أفكارهم ومبادراتهم هي جوهر المستقبل المستدام الذي تشهده دولة الإمارات ضمن رؤيتها الوطنية “نحن الإمارات 2031″.

وقال سعادته: ” إن الربط الذكي بين الرقمنة والاستدامة في شعار اليوم العالمي للشباب 2024.. يذكرني بالمسار التاريخي لتجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث كانت توجيهات قيادتنا الرشيدة على الدوام تشير إلى أن الشباب هم من يصنع الاستدامة، من خلال ما يمتلكونه من جرأة التغيير وشجاعة الخوض في كل ما هو جديد”.

وأضاف سعادته : “ نحن أول حكومة تلغي الحاجز بين المتعامل والموظف الحكومي، وفي العام 2001 كنا أول حكومة في المنطقة تطلق خدمة إلكترونية وهي الدرهم الإلكتروني ‘من وزارة المالية‘.. وفي 2013 كنا الأوائل في تطبيق الحكومة الذكية ‘حكومة الهاتف النقال‘، واليوم نحن في طليعة الحكومات التي تكافح البيروقراطية من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الذي يهدف إلى إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال العام الحالي 2024 ”.

كما تضمن الملتقى مناظرة شبابية حول أبرز مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وتهدف إلى صقل مهارات الشباب في الحوار، وتعزز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرف على الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم، وتمحورت المناظرة حول أهم التوجهات الحكومية في دولة الإمارات اليوم وهو برنامج تصفير البيروقراطية لتطوير الخدمات الحكومية.