نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة علياء المطروشي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى علياء سيف محمد الدح المطروشي أرملة المرحوم عبدالله أحمد المطروشي.

وبحسب “وام”، أعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية الرحمانية عن صادق مواساته لذوي الفقيدة سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.