نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 11:53 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 15-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وغائم على الساحل الشرقي صباحاً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.