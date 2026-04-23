تفاصيل خبر شركات عالمية تحذر من تداعيات الحرب على التكاليف وسلاسل التوريد وثقة المستهلك

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 01:10 مساءً - رويتروز_ حذرت شركات من قطاعات مختلفة، بدءًا من السلع الاستهلاكية وحتى السفر والتعدين، اليوم الأربعاء، من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران تتسبب في ارتفاع التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد وتراجع ثقة المستهلك، مما يؤثر بدوره على التوقعات المالية.

ويبرز هذا الحذر، الذي ساد موسم إعلان نتائج الأعمال حتى الآن، حجم الضغوط التي تواجهها الشركات، والتي كانت متأثرة بالفعل بالرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجع الطلب قبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير.

