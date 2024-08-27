نشكركم على متابعتكم خبر جامعة الإمارات تطلق مبادرات فاعلة خلال “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تطلق جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في الدورة الـ 13 من “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024″، الذي يعقد في الفترة من 3-5 سبتمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، النسخة الثالثة من تحدي الجامعات حول موضوع “صناعة المحتوى”.

وبحسب “وام”، تتيح هذه النسخة من التحدي لأكثر من 70 طالبا وطالبة من 18جامعة محلية ودولية، فرصة التنافس في طرح فكرة أو ابتكار أو مشروع حول صناعة المحتوى، التي تعد أحد الأدوات الفعالة والهامة لتحقيق الطموحات وتطوير الأعمال.

وتُشارك الجامعة في المنتدى من خلال جلسات نقاشية حول التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، مع إتاحة الفرصة لبناء شراكات جديدة تُعزز من مكانة الجامعة مركزا رياديا للتميز والابتكار في المنطقة.

وتواصل الجامعة تقديم مبادرات فاعلة تعمل على تطوير القدرات التنافسية من خلال التشجيع على البحث والابتكار، وتنمية مهارات الطلبة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.