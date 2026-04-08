نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. العقود الآجلة للخام الأمريكي تهوي بأكثر من 21 دولاراً خلال دقائق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 07:06 صباحاً - هوت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 21 دولارًا خلال دقائق، لتتراجع بنسبة 18.85% إلى 91.66 دولار للبرميل، في تحرك حاد يعكس تحولًا مفاجئًا في مسار الأسواق.

وجاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق قصف إيران ووقف الهجمات العسكرية ضدها لمدة أسبوعين، في خطوة تشير إلى تهدئة محتملة بعد أسابيع من التصعيد.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن القرار جاء عقب مشاورات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، مشيرًا إلى أن وقف العمليات مرهون بموافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تمثل “وقفًا لإطلاق النار من الجانبين”، لافتًا إلى أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية، مع إحراز تقدم كبير نحو اتفاق نهائي يضمن سلامًا طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وكشف ترامب عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، مشيرًا إلى أن معظم نقاط الخلاف تم تسويتها، وأن فترة الأسبوعين ستُستغل لاستكمال الاتفاق.

ويعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط حالة التفاؤل في الأسواق بإمكانية احتواء الأزمة، خاصة مع ارتباط ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. العقود الآجلة للخام الأمريكي تهوي بأكثر من 21 دولاراً خلال دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.