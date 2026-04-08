تفاصيل خبر بعد تعليق قصف إيران.. ترامب: حققنا أهدافنا العسكرية ونقترب من سلام طويل الأمد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 06:13 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق قصف إيران ووقف الهجمات العسكرية ضدها لمدة أسبوعين، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا نحو التهدئة بعد أسابيع من التصعيد.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن قراره جاء بناءً على مشاورات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، وبشرط موافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل “وقفًا لإطلاق النار من الجانبين”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية وتجاوزتها، مشيرًا إلى إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن سلامًا طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وكشف ترامب عن تلقي واشنطن مقترحًا من 10 نقاط من الجانب الإيراني، وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، لافتًا إلى أن معظم نقاط الخلاف تم تسويتها، وأن فترة الأسبوعين ستُستغل لاستكمال الاتفاق وتفعيله.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على اقتراب حل الأزمة، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق سيكون خطوة مهمة نحو إنهاء أحد أبرز ملفات التوتر المزمنة في المنطقة.

