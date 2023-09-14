العالم اليوم - زلزال يضرب محافظة الحسكة شرقي سوريا

انتم الان تتابعون خبر زلزال يضرب محافظة الحسكة شرقي سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:22 صباحاً - ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، فجر الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.

وشعر سكان الحسكة بهزة أرضية، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.

وتعرض الشمال السوري لزلزال مدمر في فبراير الماضي، أسفر عن مقتل نحو 6000 آلاف شخص، إضافة إلى مئات المصابين، فضلا عن دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية.