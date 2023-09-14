العالم اليوم - نمو سنوي برصيد المركزي الإماراتي من الذهب بـ49% بنهاية يوليو

انتم الان تتابعون خبر نمو سنوي برصيد المركزي الإماراتي من الذهب بـ49% بنهاية يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب، بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، الخميس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل أكثر من 5.66 مليار درهم (1.54 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.6 مليار درهم (3.16 مليار دولار) في يوليو 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 7.4 بالمئة إلى 17.2 مليار درهم، مقابل نحو 16 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.18 مليار درهم.

وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المركزي من الذهب بنحو 458 مليون درهم أو ما نسبته 2.73 بالمئة مقارنة بنحو 16.8 مليار درهم في يونيو الماضي.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.9 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ 4 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.1 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.